Агент Малиновского: «Ребров – лучший тренер Украины»
Сергей Серебренников – о сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины, а ныне агент Сергей Серебренников в интервью бельгийским СМИ оценил команду Сергея Реброва, которая будет соперником сборной Бельгии на Евро-2024:
«В матче с Исландией Украина показала хороший и привлекательный футбол в исполнении как молодых, так и опытных футболистов. Считаю, что мы заслужили выход на Евро-2024.
В чем сила нынешней сборной Украины? Командный дух и её главный тренер. Сергей Ребров на данный момент лучший тренер Украины. Он не просто так добивался результатов с разными командами».
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