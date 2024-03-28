Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Малиновского: «Ребров – лучший тренер Украины»
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 16:55 |
806
2

Агент Малиновского: «Ребров – лучший тренер Украины»

Сергей Серебренников – о сборной Украины

28 марта 2024, 16:55 |
806
2
Агент Малиновского: «Ребров – лучший тренер Украины»
ФК Динамо Киев. Сергей Серебренников

Экс-игрок сборной Украины, а ныне агент Сергей Серебренников в интервью бельгийским СМИ оценил команду Сергея Реброва, которая будет соперником сборной Бельгии на Евро-2024:

«В матче с Исландией Украина показала хороший и привлекательный футбол в исполнении как молодых, так и опытных футболистов. Считаю, что мы заслужили выход на Евро-2024.

В чем сила нынешней сборной Украины? Командный дух и её главный тренер. Сергей Ребров на данный момент лучший тренер Украины. Он не просто так добивался результатов с разными командами».

По теме:
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Андрей ЛУНИН: «Выход на Евро? Выполнен лишь минимум»
ЗИНЧЕНКО: «Не могу поверить, что это мое третье Евро. Чувствую себя старым»
Сергей Серебренников сборная Украины по футболу Евро-2024 Сергей Ребров
Источник Voetbalprimeur
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Футбол | 28 марта 2024, 13:56 13
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве

Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS

Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Футбол | 28 марта 2024, 09:32 6
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины

Журналист Виктор Вацко вспомнил кейс из карьеры защитника «Шахтера»

The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 14:11
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки
Футбол | 28.03.2024, 16:42
Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки
Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Другие виды | 28.03.2024, 07:00
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Хто взагалі цей Серебряников, за кого він грав? ))
От, Матусевич із ним категорично не згоден.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 20
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 8
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем