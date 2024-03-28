Агент Малиновского: «Ребров – лучший тренер Украины»

Экс-игрок сборной Украины, а ныне агент Сергей Серебренников в интервью бельгийским СМИ оценил команду Сергея Реброва, которая будет соперником сборной Бельгии на Евро-2024:

«В матче с Исландией Украина показала хороший и привлекательный футбол в исполнении как молодых, так и опытных футболистов. Считаю, что мы заслужили выход на Евро-2024.

В чем сила нынешней сборной Украины? Командный дух и её главный тренер. Сергей Ребров на данный момент лучший тренер Украины. Он не просто так добивался результатов с разными командами».