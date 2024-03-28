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28 марта 2024, 16:30 | Обновлено 28 марта 2024, 16:31
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 марта 2024, 16:30 | Обновлено 28 марта 2024, 16:31
55
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Барселона (Ж) – Бранн (Ж)

Ggbet 1.01 – 26.00 – 50.00

22:00 ПСЖ (Ж) – Хеккен (Ж)

Ggbet 1.20 – 6.70 – 10.40

КИБЕРСПОРТ (СS2)

18:00 Cloud9 – Team Vitality

Ggbet 2.37 – 1.61

21:00 Team Spirit – FaZe Clan

Ggbet 1.38 – 3.14

КИБЕРСПОРТ (LOL)

19:00 Guasones – GIANTX Academy

Ggbet 3.23 – 1.34

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Источник Sport.ua
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