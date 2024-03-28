Другие новости28 марта 2024, 16:30 | Обновлено 28 марта 2024, 16:31
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 марта 2024, 16:30 | Обновлено 28 марта 2024, 16:31
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В четверг, 28 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Барселона (Ж) – Бранн (Ж)
22:00 ПСЖ (Ж) – Хеккен (Ж)
КИБЕРСПОРТ (СS2)
18:00 Cloud9 – Team Vitality
21:00 Team Spirit – FaZe Clan
КИБЕРСПОРТ (LOL)
19:00 Guasones – GIANTX Academy
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