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  4. Источник: Ман Юнайтед интересуется ключевым защитником Эвертона
Англия
28 марта 2024, 16:39 |
201
0

Источник: Ман Юнайтед интересуется ключевым защитником Эвертона

Джаррад Брэнтуэйт находится на радаре «красных дьяволов»

28 марта 2024, 16:39 |
201
0
Источник: Ман Юнайтед интересуется ключевым защитником Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррад Брэнтуэйт

Центральный защитник английского «Эвертона» Джаррад Брэнтуэйт заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источника, летом приоритетом «красных дьяволов» на трансферном рынке будет поиск вариантов для усиления оборонительной способности команды. 21-летний дебютант сборной Англии сейчас рассматривается как один из возможных кандидатов.

В этом сезоне Джаррад Брэнтуэйт провел 31 матч за «Эвертон», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джаррадом Брэнтуэйтом интересуется «Реал» Мадрид.

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Джаррад Брэнтуэйт Манчестер Юнайтед Эвертон трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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