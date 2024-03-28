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  4. Умер двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе Ноттингем Форест
Англия
28 марта 2024, 16:02 |
470
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Умер двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе Ноттингем Форест

А вместе с Ливерпулем Ларри Ллойд становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок УЕФА

28 марта 2024, 16:02 |
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Умер двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Ларри Ллойд

Скончался бывший футболист «Ливерпуля», «Ноттингем Форест» и сборной Англии Ларри Ллойд. Ему было 75 лет.

Ллойд, выступавший на позиции центрального защитника, защищал цвета «Ливерпуля» с 1969-го по 1974 год, становился в составе «мерсисайдцев» обладателем Кубка УЕФА и чемпионом Англии в сезоне-1972/1973.

В 1976 году Ллойд перешел в «Ноттингем Форест» и провел за «лесников» 218 матчей, дважды подряд выиграв с командой Кубок европейских чемпионов (в 1979-м и 1980-м), а также чемпионат Англии (1978) и Суперкубок УЕФА (1979).

Помимо этого Ллойд провел четыре матча за сборную Англии, а после завершения игровой карьеры был тренером «Уигана» и «Ноттс Каунти».

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Источник Daily Mail
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