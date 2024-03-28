Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо подтвердил, что их сборная готова сыграть товарищеский матч с представителями страны-террориста россии, и об этом велись переговоры в марте.

По его словам, двукратные чемпионы мира 1930-го и 1950 годов могут сыграть с россиянами в следующем году. Вот правду говорят, что деньги не пахнут...

«Это правда. РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона. В 2025-м у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной россии точно возможна в следующем году», — приводит слова Алонсо Sport24.

Напомним, что 21 марта россия сыграла с Сербией (4:0) в москве, а 25 марта должна была встретиться с Парагваем, но матч был отменен из-за теракта в подмосковном торговом центре.