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28 марта 2024, 16:10 |
927
1

И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией

Правда, это может произойти не раньше следующего года

28 марта 2024, 16:10 |
927
1
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо подтвердил, что их сборная готова сыграть товарищеский матч с представителями страны-террориста россии, и об этом велись переговоры в марте.

По его словам, двукратные чемпионы мира 1930-го и 1950 годов могут сыграть с россиянами в следующем году. Вот правду говорят, что деньги не пахнут...

«Это правда. РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона. В 2025-м у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной россии точно возможна в следующем году», — приводит слова Алонсо Sport24.

Напомним, что 21 марта россия сыграла с Сербией (4:0) в москве, а 25 марта должна была встретиться с Парагваем, но матч был отменен из-за теракта в подмосковном торговом центре.

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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Играть или не играть РФ, зависит от количества зеленых денег, предложенных за игру. А у карлика-педофила напряженки с этим делом пока нет...
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