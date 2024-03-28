Сегодня, 28 марта, состоялся матч между бразильскими «Атлетико» Паранаэнсе и «Операриу». Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

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На 23-й минуте матча произошел интересный эпизод с участием бывшего игрока донецкого «Шахтера» Фернандиньо. 39-летний бразильский полузащитник при счете 0:0 пытался разогнать атаку своей команды, но его передачу перехватил главный судья поединка. Агрессивная реакция Фернандиньо получилась довольно веселой.

ВИДЕО. Фернандиньо в шоке. Судья прервал атаку команды своей неуклюжестью