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  4. ВИДЕО. Фернандиньо в шоке. Судья прервал атаку команды своей неуклюжестью
Бразилия
28 марта 2024, 15:51 | Обновлено 28 марта 2024, 16:15
739
0

ВИДЕО. Фернандиньо в шоке. Судья прервал атаку команды своей неуклюжестью

Бывший полузащитник «Шахтера» был очень недоволен действиями арбитра

28 марта 2024, 15:51 | Обновлено 28 марта 2024, 16:15
739
0
ВИДЕО. Фернандиньо в шоке. Судья прервал атаку команды своей неуклюжестью
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Сегодня, 28 марта, состоялся матч между бразильскими «Атлетико» Паранаэнсе и «Операриу». Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

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На 23-й минуте матча произошел интересный эпизод с участием бывшего игрока донецкого «Шахтера» Фернандиньо. 39-летний бразильский полузащитник при счете 0:0 пытался разогнать атаку своей команды, но его передачу перехватил главный судья поединка. Агрессивная реакция Фернандиньо получилась довольно веселой.

ВИДЕО. Фернандиньо в шоке. Судья прервал атаку команды своей неуклюжестью

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Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе чемпионат Бразилии по футболу судьи (арбитры) судейство видео эмоции
Источник Sport.ua
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