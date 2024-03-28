Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, действительно ли у нападающего Романа Яремчука были проблемы с режимом и алкоголем во время выступлений за «бело-синих»:

«Я не знаю, кто мог сказать, что Яремчук нарушал режим. Более профессионального футболиста я не видел. Я Рому знаю с того момента, как он попал в молодежную команду «Динамо», потом я забрал его в дубль. Ни разу я не видел, чтобы он нарушал режим. Возможно, такие разговоры кому-то выгодны, но Яремчук в таких моментах не был замечен никогда».

Ранее Александр Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Андрея Ярмоленко в сборную Украины на Евро-2024.