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  4. Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 14:52 |
1155
0

Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем

Бывший главный тренер «Динамо» считает Романа самым профессиональным футболистом

28 марта 2024, 14:52 |
1155
0
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, действительно ли у нападающего Романа Яремчука были проблемы с режимом и алкоголем во время выступлений за «бело-синих»:

«Я не знаю, кто мог сказать, что Яремчук нарушал режим. Более профессионального футболиста я не видел. Я Рому знаю с того момента, как он попал в молодежную команду «Динамо», потом я забрал его в дубль. Ни разу я не видел, чтобы он нарушал режим. Возможно, такие разговоры кому-то выгодны, но Яремчук в таких моментах не был замечен никогда».

Ранее Александр Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Андрея Ярмоленко в сборную Украины на Евро-2024.

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Александр Хацкевич Роман Яремчук Сефер Алибаев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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