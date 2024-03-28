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28 марта 2024, 14:38 |
3202
1

Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

Укус клеща спровоцировал рак мозга

28 марта 2024, 14:38 |
3202
1
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Instagram. Богдан Шершун

Экс-футболист «Днепра», «Арсенала», «Кривбасса», «Волыни» и сборной Украины Богдан Шершун скоропостижно скончался в 42 года из-за рака мозга.

Об этом рассказал близкий друг семьи Шершуна, бывший партнер по «Днепру» Ролан Гусев.

«Известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо почувствовал себя в последние дни жизни — ощущал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усугубилось… Тяжело было слушать, как рыдают отец Богдана, сестра, дочка — а меня рядом не было. В свое время Богдан очень сильно мне помог — когда я перешел в «Днепр», – поведал Гусев в интервью Sport24.

Напомним, что последние дни жизни Богдан Шершун провел в Бельгии, где проходил лечение. Не стало экс-футболиста сборной Украины 7 января нынешнего года.

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Богдан Шершун смерть Ролан Гусев
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Woodoo
Разве укус клеща может привести к такой страшной болезни как рак мозга??... Мне кажется, причина в другом была...
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