Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

Экс-футболист «Днепра», «Арсенала», «Кривбасса», «Волыни» и сборной Украины Богдан Шершун скоропостижно скончался в 42 года из-за рака мозга.

Об этом рассказал близкий друг семьи Шершуна, бывший партнер по «Днепру» Ролан Гусев.

«Известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо почувствовал себя в последние дни жизни — ощущал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усугубилось… Тяжело было слушать, как рыдают отец Богдана, сестра, дочка — а меня рядом не было. В свое время Богдан очень сильно мне помог — когда я перешел в «Днепр», – поведал Гусев в интервью Sport24.

Напомним, что последние дни жизни Богдан Шершун провел в Бельгии, где проходил лечение. Не стало экс-футболиста сборной Украины 7 января нынешнего года.