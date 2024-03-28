В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Динамо».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 29 очков после 21 матча. Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 18 поединках команда набрала 38 очков.

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.