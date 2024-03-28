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Чемпионат Украины
Ворскла
31.03.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 13:18 | Обновлено 28 марта 2024, 13:55
284
0

Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 15:30 матч 22-го тура УПЛ

28 марта 2024, 13:18 | Обновлено 28 марта 2024, 13:55
284
0
Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Динамо».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Матч начнется в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 29 очков после 21 матча. Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 18 поединках команда набрала 38 очков.

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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