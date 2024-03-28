РЯБОВ: «Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Зинедин Зидан. Потому что лысый.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Манчестер Сити».

– Тренер номер один в мире?

– Сергей Николаевич Мазур.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– ОСК «Металлист» в Харькове. Играл там в составе «Кривбасса» и «Колоса».

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Тайсон («Металлист», «Шахтер»). Не Фьюри.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Сериал о «Манчестер Сити».

– Лучшее восстановление после матча?

– Холодная вода и сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог. «Колос»? Нет, «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Чтобы «Кривбасс» снова играл в еврокубках и достиг важных и крутых целей.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Николаевич Вернидуб.