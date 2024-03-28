РЯБОВ: «Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»
Защитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Зинедин Зидан. Потому что лысый.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Манчестер Сити».
– Тренер номер один в мире?
– Сергей Николаевич Мазур.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– ОСК «Металлист» в Харькове. Играл там в составе «Кривбасса» и «Колоса».
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Тайсон («Металлист», «Шахтер»). Не Фьюри.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Сериал о «Манчестер Сити».
– Лучшее восстановление после матча?
– Холодная вода и сон.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог. «Колос»? Нет, «Кривбасс» Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Чтобы «Кривбасс» снова играл в еврокубках и достиг важных и крутых целей.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Николаевич Вернидуб.
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