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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «В Германии красиво, но Украина – это тоже Европа»
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 13:19 |
170
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «В Германии красиво, но Украина – это тоже Европа»

Полузащитник «Вереса» поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Эссена»

28 марта 2024, 13:19 |
170
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «В Германии красиво, но Украина – это тоже Европа»
НК Верес. Дмитрий Шастал

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Шастал поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Эссена» (1:3):

«Гол – наигранная ситуация. И позиция была такая, что надо было бить. В общем – хороший матч. Было очень приятно видеть на немецком стадионе столько украинских болельщиков. Это крайне важная поддержка. Мы уже имеем ее и на украинских стадионах. Но хочется эти эмоции чувствовать еще больше.

Относительно вызова на матч и дебюта игроков академии – думаю, это будет хорошей мотивацией для всех молодых ребят. Это демонстрирует, что первая команда на самом деле не так далеко. И только труд отделяет каждого из них от этого шага вперед. В общем, Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении».

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Источник ФК Верес
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