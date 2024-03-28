Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 13:06 |
2033
2

Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что опыт Андрея всегда пригодится Украине

28 марта 2024, 13:06 |
2033
2
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, стоит ли сборной Украины вызывать Андрея Ярмоленко для участия на Евро-2024:

«Решение должен принимать тренерский штаб. Есть хороший пример Костакурты, которому было под 40 лет, но он был лидером «Милана» в раздевалке. Опыт Ярмоленко и его футбольный интеллект на Евро всегда пригодятся.

Я надеюсь, что он подойдет к чемпионату Европы полностью готовым в функциональном плане. Можно даже не играть, но быть лидером в команде. Я желаю Андрею скорейшего восстановления, и чтобы он был лидером и на поле, и в раздевалке».

Ранее Александр Хацкевич прокомментировал победу сборной Украины над Исландией.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну на Евро»
Форвард МЮ рискует оказаться за бортом Евро-2024
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребров проделал невероятную работу»
Андрей Ярмоленко Александр Хацкевич сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Футбол | 28 марта 2024, 09:16 6
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист

Кевином Келси всерьез интересуются за океаном

Егор ЯРМОЛЮК: «В Украине война, а я не могу помочь своей семье»
Футбол | 28 марта 2024, 12:10 0
Егор ЯРМОЛЮК: «В Украине война, а я не могу помочь своей семье»
Егор ЯРМОЛЮК: «В Украине война, а я не могу помочь своей семье»

Полузащитник «Брентфорда» рассказал клубной пресс-службе о своих переживаниях по поводу войны

ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Футбол | 27.03.2024, 13:49
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Футбол | 27.03.2024, 13:24
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Футбол | 27.03.2024, 18:14
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
moysha
Кому потрібний цей баласт Ярмоленко. Краще брати  таких як Бражко, Квасниця і подібні, нехай досвіду набираються
Ответить
0
Alex86 1
Без него не разобрались бы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 17
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 6
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 19
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем