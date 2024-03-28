Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, стоит ли сборной Украины вызывать Андрея Ярмоленко для участия на Евро-2024:

«Решение должен принимать тренерский штаб. Есть хороший пример Костакурты, которому было под 40 лет, но он был лидером «Милана» в раздевалке. Опыт Ярмоленко и его футбольный интеллект на Евро всегда пригодятся.

Я надеюсь, что он подойдет к чемпионату Европы полностью готовым в функциональном плане. Можно даже не играть, но быть лидером в команде. Я желаю Андрею скорейшего восстановления, и чтобы он был лидером и на поле, и в раздевалке».

Ранее Александр Хацкевич прокомментировал победу сборной Украины над Исландией.