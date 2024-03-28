Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Бывший главный тренер «Динамо» считает, что опыт Андрея всегда пригодится Украине
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, стоит ли сборной Украины вызывать Андрея Ярмоленко для участия на Евро-2024:
«Решение должен принимать тренерский штаб. Есть хороший пример Костакурты, которому было под 40 лет, но он был лидером «Милана» в раздевалке. Опыт Ярмоленко и его футбольный интеллект на Евро всегда пригодятся.
Я надеюсь, что он подойдет к чемпионату Европы полностью готовым в функциональном плане. Можно даже не играть, но быть лидером в команде. Я желаю Андрею скорейшего восстановления, и чтобы он был лидером и на поле, и в раздевалке».
Ранее Александр Хацкевич прокомментировал победу сборной Украины над Исландией.
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