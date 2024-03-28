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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 12:52 |
849
1

Стало известно, где Кривбасс планирует играть еврокубковые матчи

Артем Гагарин заявил, что клуб отрабатывает варианты с Германией

28 марта 2024, 12:52 |
849
1
Стало известно, где Кривбасс планирует играть еврокубковые матчи
Facebook. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал, где криворожский клуб планирует играть еврокубковые матчи в сезоне 2024/25 в случае квалификации:

«Сейчас мы уже более конкретно смотрим и отрабатываем вариант играть в Германии. Во-первых, мы как-то по духу более похожи. Там много промышленных городов, таких как Кривой Рог. Много есть похожих историй.

У нас же был клуб, потом он исчез, потом на базе «Горняка» ренейминг состоялся, потом мы в этом клубе собрали всю история криворожского футбола. Сейчас многие топовые клубы Германии играют в третьей лиге. Мы можем стать для них лучиком, что все будет хорошо».

На данный момент «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 очка в 21 матче чемпионата. Если клуб сохранит эту позицию до конца сезона, то получит право участия в квалификации Лиги чемпионов.

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
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Max-Morlock
Хорошая памятка :
"У нас же был клуб, потом он исчез, потом на базе «Горняка» ренейминг
состоялся, потом мы в этом клубе собрали всю история криворожского
футбола."
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