Стало известно, где Кривбасс планирует играть еврокубковые матчи

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал, где криворожский клуб планирует играть еврокубковые матчи в сезоне 2024/25 в случае квалификации:

«Сейчас мы уже более конкретно смотрим и отрабатываем вариант играть в Германии. Во-первых, мы как-то по духу более похожи. Там много промышленных городов, таких как Кривой Рог. Много есть похожих историй.

У нас же был клуб, потом он исчез, потом на базе «Горняка» ренейминг состоялся, потом мы в этом клубе собрали всю история криворожского футбола. Сейчас многие топовые клубы Германии играют в третьей лиге. Мы можем стать для них лучиком, что все будет хорошо».

На данный момент «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 очка в 21 матче чемпионата. Если клуб сохранит эту позицию до конца сезона, то получит право участия в квалификации Лиги чемпионов.