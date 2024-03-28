Георгий СУДАКОВ: «Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну на Евро»

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился эмоциями от выхода на чемпионат Европы, что стало возможным благодаря победе над Исландией (2:1):

«Чувствую себя таким счастливым и таким гордым, что помог нам квалифицироваться на ЕВРО на этой неделе. Я хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ. Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну в Германии этим летом!»

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии. Турнир состоится в Германии.