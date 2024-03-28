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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 12:23 | Обновлено 28 марта 2024, 12:35
318
0

Гендиректор Кривбасса: «Мы уже работаем над летними трансферами»

Владимир Баенко прокомментировал подписание Конаду Ядома

28 марта 2024, 12:23 | Обновлено 28 марта 2024, 12:35
318
0
Гендиректор Кривбасса: «Мы уже работаем над летними трансферами»
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание ганского защитника Конаду Ядома.

– Конаду Ядом наконец в «Кривбассе». Расскажите, как удалось уладить все визовые детали.

– Да, наконец он приехал в Кривой Рог. Были очень большие проблемы с получением визы: сначала с украинской, потом с транзитной. Но мы рады, что все эти вопросы все же удалось решить. Теперь он с командой. Очень надеюсь, что Ядом быстро наберет свою оптимальную форму и поможет «Кривбассу» на поле.

– Как быстро наш новичок адаптируется к новой команде?

– Думаю, с этим не будет проблем. Юрий Вернидуб во многих интервью говорит, что не делит футболистов команды на иностранцев и украинцев. Поэтому для нас каждый игрок команды – это, в первую очередь, игрок «Кривбасса». Мы – одна красно-белая семья. Каждый футболист будет чувствовать себя здесь, как дома. Делаем для этого все условия, работаем в этом направлении.

– Ожидать ли нам еще трансферов от клуба до конца сезона?

– Мы никогда не останавливаемся, уже сейчас работаем с прицелом на лето. Если же будет возможность подписать до открытия летнего трансферного окна нового футболиста, который будет подходить тренерскому штабу, Клубу и будет соответствовать нашей философии, то мы обязательно усилимся. Болельщикам постоянно надо ждать хороших новостей от нашего медиа-отдела.

– Как вы считаете, увидим ли мы Ядома на поле в этом сезоне?

– Сейчас в команде большая конкуренция, это очень мотивирует всех игроков. У нас большие планы, большие задачи – мы их должны выполнять, а это можно делать только тогда, когда в команде есть здоровая конкуренция. Уверен, тренерский штаб знает, что делать. Что касается Ядома, то у него обязательно будет шанс показать себя на поле.

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Источник ФК Кривбасс
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