Источник: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес на следующий день после выхода из тюрьмы устроил шумную вечеринку для друзей и семьи, сообщает издание Record.

По информации источника, мероприятие было посвящено не выходу игрока на свободу, а дню рождения его отца.

Отмечается, что гости развлекались до 5 часов утра.

Напомним, недавно бразилец был приговорен к 4.5 годам заключения, но благодаря внесению залога был отправлен домой. Сообщалось, что залог за Дани Алвеса внес Мемфис Депай, однако агент нидерландца опроверг эти слухи.