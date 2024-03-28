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Бразилия
28 марта 2024, 12:29 |
1725
1

Источник: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

Гости развлекались до 5 часов утра

28 марта 2024, 12:29 |
1725
1
Источник: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес на следующий день после выхода из тюрьмы устроил шумную вечеринку для друзей и семьи, сообщает издание Record.

По информации источника, мероприятие было посвящено не выходу игрока на свободу, а дню рождения его отца.

Отмечается, что гости развлекались до 5 часов утра.

Напомним, недавно бразилец был приговорен к 4.5 годам заключения, но благодаря внесению залога был отправлен домой. Сообщалось, что залог за Дани Алвеса внес Мемфис Депай, однако агент нидерландца опроверг эти слухи.

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изнасилование Дани Алвес тюрьма
Источник Record.pt
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Jaime_Lannister
Ту дівку, через яку сів, запросив? )))
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