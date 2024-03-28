Источник: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы
Гости развлекались до 5 часов утра
Легендарный бразильский футболист Дани Алвес на следующий день после выхода из тюрьмы устроил шумную вечеринку для друзей и семьи, сообщает издание Record.
По информации источника, мероприятие было посвящено не выходу игрока на свободу, а дню рождения его отца.
Отмечается, что гости развлекались до 5 часов утра.
Напомним, недавно бразилец был приговорен к 4.5 годам заключения, но благодаря внесению залога был отправлен домой. Сообщалось, что залог за Дани Алвеса внес Мемфис Депай, однако агент нидерландца опроверг эти слухи.
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