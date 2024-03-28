Олег ШАНДРУК: «Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Нам не будет хватать в субботу дисквалифицированного Владислава Шарая. Это креативный игрок, всегда нацеленный на атаку. Это потеря для нас.

«Кривбасс» – физически сильная и очень атлетичная команда с хорошим подбором исполнителей. Команда – один из лидеров чемпионата. Поэтому здесь какие-то комментарии излишни. Для нас важно не проиграть борьбу. Серьезно настраиваемся на эту игру. В субботу у нас будет свое преимущество – наш двенадцатый игрок, наши болельщики на трибунах. Поэтому, мы верим и настраиваемся на позитив».

Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.