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  4. Олег ШАНДРУК: «Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом»
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 11:38 |
67
0

Олег ШАНДРУК: «Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом»

Главный тренер «Вереса» поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом»

28 марта 2024, 11:38 |
67
0
Олег ШАНДРУК: «Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Нам не будет хватать в субботу дисквалифицированного Владислава Шарая. Это креативный игрок, всегда нацеленный на атаку. Это потеря для нас.

«Кривбасс» – физически сильная и очень атлетичная команда с хорошим подбором исполнителей. Команда – один из лидеров чемпионата. Поэтому здесь какие-то комментарии излишни. Для нас важно не проиграть борьбу. Серьезно настраиваемся на эту игру. В субботу у нас будет свое преимущество – наш двенадцатый игрок, наши болельщики на трибунах. Поэтому, мы верим и настраиваемся на позитив».

Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс Олег Шандрук
Источник ФК Верес
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