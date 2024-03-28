Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребров проделал невероятную работу»

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1) и выхода на Евро-2024.

«Еще раз хочу поблагодарить ВСУ. Нашим ребятам и девушкам, которые дают нам возможность играть в футбол для нашей страны, для наших болельщиков. Хочу поблагодарить президента Украины за постоянную поддержку команды. Хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого человека, которого волнует футбол и судьба страны.

С Исландией был очень сложный матч. Понимаем, что когда ты допускаешь какую-то ошибку, она может тебе стоить очень много. Была видна какая-то нервозность, но во втором тайме уже начали контролировать мяч, ребята взяли игру под контроль. Очень хороший гол Цыганкова, в первой игре нам его не хватало. Очень рад за Мудрика, который забил второй гол, он набирает обороты. Будем ждать от него лучшего на Евро.

У нас была 100%-ная вера в наших футболистов, в тренерский состав. Сергей Станиславович проделал невероятную работу. Он принял команду в очень тяжелый момент, полностью изменил ее. У команды появился крепкий характер. Было очень важно, что даже проигрывая 0:1, мы понимали, что не сломаемся и будем играть до конца. Команда все сделала. В этом отборочном цикле мы видели очень много камбэков, но этот, думаю, был самый лучший.

Мы верили в нашу победу, верили в нас. У нас очень талантливые люди, мы сможем преодолеть все», – сказал Шевченко.