Экс-игрок сборной Ганы рассказал, почему перешел в Кривбасс

Ганский защитник «Кривбасса» Конаду Ядом рассказал, почему принял решение перейти в криворожскую команду.

– Ядом, наконец ты в «Кривбассе». Какие первые эмоции?

– Спасибо за эту возможность. Как вы можете видеть, я невероятно счастлив быть здесь. Действительно, наконец, я уже приехал, чему бесконечно рад.

– Гана и Украина. В чем разница футбольных культур?

– Я считаю, что если говорить именно о Гане, то мы не можем сравнивать возможности Ганы с возможностями, которые есть в Украине. Я надеюсь, что футбол в Гане продолжит развиваться. Например, качество футбольных полей, на которых мы играем дома сейчас, нельзя сравнить с украинскими.

– «Кривбасс» – новый этап твоей карьеры. Какие ожидания от футбольного пути в «Кривбассе»?

– Я считаю, что тренеры «Кривбасса» понимают на что я способен, мои возможности, способности, в целом. Поэтому я буду продолжать совершенствоваться с каждой тренировкой, чтобы становиться еще лучше и прогрессировать, ведь только так я смогу достичь высоких целей и, конечно, принести успех «Кривбассу».

– Ты – второй ганец в «Кривбассе» сейчас после Принса Аду. Подружились ли с Принсом и что он рассказывал тебе о команде?

– Я знал лично Принса еще когда был в Гане, мы всегда были друзьями, еще до его приезда сюда. Конечно, это прекрасно быть с ним вместе здесь, у нас все круто. Последнюю фразу, которую он мне сказал: «Бро, «Кривбасс» – отличная команда и это здорово, что ты наконец приезжаешь». Также уже успел подружиться с Жаном По.

– Уже имел возможность пообщаться с Юрием Николаевичем Вернидубом? О чем говорили?

– Да, у нас было несколько диалогов с того момента, как я приехал. Он хочет помочь мне поскорее адаптироваться. Я хочу учиться и добросовестно работать, чтобы приносить «Кривбассу» пользу.

– Почему ты выбрал именно этот номер – восемьдесят шестой?

– Это просто один из моих любимых номеров, как-то так.