Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Оболонь
30.03.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 10:40 | Обновлено 28 марта 2024, 10:44
305
0

Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 13:00 матч 22-го тура УПЛ

28 марта 2024, 10:40 | Обновлено 28 марта 2024, 10:44
305
0
Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч начнется в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место, имея в активе 18 очков. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 19 поединках команда набрала 43 очка.

Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Шахтер и Динамо – в топ-10 мирового рейтинга по подписанию молодых игроков
Олег ШАНДРУК: «Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом»
Экс-игрок сборной Ганы рассказал, почему перешел в Кривбасс
смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Футбол | 28 марта 2024, 00:59 0
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины

Команда Юрия Мороза сыграет в финальном раунде ЧЕ U-17 среди 16 команд

«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
Футбол | 27 марта 2024, 14:11 13
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины

Бывший защитник сборной Украины не считает, что Таловеров соответствует уровню национальной команды

Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Футбол | 28.03.2024, 09:32
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»
Футбол | 27.03.2024, 11:49
МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»
МАРКЕВИЧ: «Ребров не прогадал с заменами Зинченко и Довбика»
Они! Это! Сделали!
Футбол | 27.03.2024, 11:23
Они! Это! Сделали!
Они! Это! Сделали!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 19
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 7
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем