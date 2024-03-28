Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 13:00 матч 22-го тура УПЛ
В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Оболонь» и «Шахтер» Донецк.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч начнется в 13:00.
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Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место, имея в активе 18 очков. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 19 поединках команда набрала 43 очка.
Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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