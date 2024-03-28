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  4. Наставник Руха заявил о непростом периоде у команды во время паузы в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 10:26 |
259
0

Наставник Руха заявил о непростом периоде у команды во время паузы в УПЛ

Виталий Пономарев – о перерыве в чемпионате и готовности к игре с ЛН

28 марта 2024, 10:26 |
259
0
Наставник Руха заявил о непростом периоде у команды во время паузы в УПЛ
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о проблемах коллектива во время подготовки к матчу национального чемпионата с ЛНЗ:

– Во время паузы на матчи сборных команда работала в своем обычном режиме. Семь наших игроков поехали играть за молодежную и олимпийскую сборные Украины и, конечно, нам их не хватало. Мы постоянно следим за тем, как наши ребята играют в сборных и довольны, что они представляют честь Украины на международной арене и хотим, чтобы как можно больше наших игроков были востребованы на таком уровне. В то же время период их отсутствия в клубе является непростым, ведь трудно готовиться, когда большая часть основной команды отсутствовала. Также к первому матчу после этой паузы не все могут подойти в оптимальных кондициях.

На каждый матч мы настраиваемся одинаково и имеем одну задачу – получить положительный результат и игра с ЛНЗ не является исключением. В первом круге мы встретились с ними также после паузы на матчи сборных и нашим футболистам не хватало концентрации, чувствовалось что они не в оптимальной форме. Матч в Черкассах был для нас одним из худших в этом сезоне и мы не продемонстрировали свою привычную игру. Сейчас «Рух» хочет взять реванш за поражение в первом круге.

ЛНЗ – качественная команда и трудно предсказать по какому сценарию пойдет игра с этим соперником. Хотя, конечно, «Рух» попытается навязать черкасской команде свой футбол и играть с позиции давления. Зимой наш соперник провел хорошую трансферную кампанию и усилил свой состав. В частности, ЛНЗ подписал качественных легионеров. Мы готовимся к серьезному противостоянию и очень уважаем черкасцев.

Игра «Рух» – ЛНЗ состоится 1 апреля, начало – в 18:00.

В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место, имея 36 очков. У ЛНЗ 8-я позиция и 25 пунктов.

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Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Рух Львов
Источник ФК Рух Львов
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