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  4. Карлос Алькарас – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
28 марта 2024, 09:47 |
35
0

Карлос Алькарас – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Майами

28 марта 2024, 09:47 |
35
0
Карлос Алькарас – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

29 марта испанец Карлос Алькарас (№2 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 1/4 финала он сыграет против Григора Димитрова из Болгарии (№12 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-й матч теннисистов, на счету Алькараса три победы.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Александра Зверева (№5 ATP) или Фабиана Марожана (№57 ATP).

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ATP Майами смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) Григор Димитров
Источник Sport.ua
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