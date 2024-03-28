Карлос Алькарас – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта испанец Карлос Алькарас (№2 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 1/4 финала он сыграет против Григора Димитрова из Болгарии (№12 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

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Это будет 5-й матч теннисистов, на счету Алькараса три победы.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Александра Зверева (№5 ATP) или Фабиана Марожана (№57 ATP).

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