ATP28 марта 2024, 09:47 |
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Карлос Алькарас – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Майами
28 марта 2024, 09:47 |
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29 марта испанец Карлос Алькарас (№2 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.
В матче 1/4 финала он сыграет против Григора Димитрова из Болгарии (№12 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.
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Это будет 5-й матч теннисистов, на счету Алькараса три победы.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Александра Зверева (№5 ATP) или Фабиана Марожана (№57 ATP).
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