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  4. Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 09:32 |
2547
2

Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины

Журналист Виктор Вацко вспомнил кейс из карьеры защитника «Шахтера»

28 марта 2024, 09:32 |
2547
2
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
УАФ. Ярослав Ракицкий

Журналист Виктор Вацко поделился мнением относительно ситуации с неприездом полузащитников «Шахтера» Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко в ряды олимпийской сборной Украины на товарищеский матч с командой Японии (0:2).

Клуб, как известно, сообщил о травмах игроков, однако очень быстро игроки оказались готовыми для возвращения в основную группу.

На фоне этого Вацко вспомнил факты из карьеры Ярослава Ракицкого.

«У нас все болельщицкое сообщество сплевывало, что Ракицкий постоянно травмировался перед товарищескими матчами сборной Украины. В важных матчах он играл, а когда «товарняки» - у него вечно какие-то травмы. Так вот мне рассказывали несколько футболистов, которые играли в то время в «Шахтере», что Ракицкого просто не хотел отпускать в сборную Луческу.

Он считал, что тренировочный процесс в сборной низкого качества и Ракицкого после возвращения надо еще две недели в порядок приводить, в тонус после той «расслабухи» в тренировочном процессе и околофутбольном», – заявил Вацко в авторской программе на YouTube-канале Вацко Live.

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Виктор Вацко Мирча Луческу Шахтер Донецк травма Ярослав Ракицкий сборная Украины по футболу
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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potemkin78
разве токо Ракицкий? там вся команда резко в лазарете оказывалась а потом так же резко исцелялась
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+2
Муґунот Уух
та що ви до них причіпилися? просто на кротах заживає, як на собаці - дає себе знати отмєнноє шахтьорскоє здоров'є
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0
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