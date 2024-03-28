Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины

Журналист Виктор Вацко поделился мнением относительно ситуации с неприездом полузащитников «Шахтера» Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко в ряды олимпийской сборной Украины на товарищеский матч с командой Японии (0:2).

Клуб, как известно, сообщил о травмах игроков, однако очень быстро игроки оказались готовыми для возвращения в основную группу.

На фоне этого Вацко вспомнил факты из карьеры Ярослава Ракицкого.

«У нас все болельщицкое сообщество сплевывало, что Ракицкий постоянно травмировался перед товарищескими матчами сборной Украины. В важных матчах он играл, а когда «товарняки» - у него вечно какие-то травмы. Так вот мне рассказывали несколько футболистов, которые играли в то время в «Шахтере», что Ракицкого просто не хотел отпускать в сборную Луческу.

Он считал, что тренировочный процесс в сборной низкого качества и Ракицкого после возвращения надо еще две недели в порядок приводить, в тонус после той «расслабухи» в тренировочном процессе и околофутбольном», – заявил Вацко в авторской программе на YouTube-канале Вацко Live.