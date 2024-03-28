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  4. ДЖОНСОН: «Противостояние Гвардиолы и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону»
Англия
28 марта 2024, 07:59 | Обновлено 28 марта 2024, 08:01
324
0

ДЖОНСОН: «Противостояние Гвардиолы и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону»

Бывший игрок АПЛ – о лучших современных тренерах лиги

28 марта 2024, 07:59 | Обновлено 28 марта 2024, 08:01
324
0
ДЖОНСОН: «Противостояние Гвардиолы и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Жузеп Гвардиола

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Челси» Глен Джонсон поделился мнением, можно отнести противостояние Жузепа Гвардиолы и Юргена Клоппа к числу величайших в истории Премьер-лиги.

«Оно должно быть там, в топе списка. Помните, как в свое время все с нетерпением ждали матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»? Это было связано с соперничеством двух тренеров. Я бы сказал, что соперничество между Гвардиолой и Клоппом, пожалуй, уступает соперничеству между Арсеном Венгером и сэром Алексом Фергюсоном, но оно все равно было великолепным. Я уверен, что Жузеп и Юрген ладят между собой лучше, чем Венгер и Фергюсон, но они оба построили блестящие команды, и это были два гиганта, идущие нога в ногу. Это те поединки, которые все хотят увидеть», – сказал Джонсон.

В общей сложности эти два менеджера встречались друг с другом 29 раз. Клопп победил 12 раз, а Гвардиола – 11. Семь матчей завершились вничью. В матчах АПЛ преимущество на стороне испанца – 5 побед против 4, а также 7 ничейных исходов.

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Глен Джонсон (футболист) Жузеп Гвардиола Юрген Клопп Арсен Венгер Алекс Фергюсон
Источник Betfred Insights
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