ДЖОНСОН: «Противостояние Гвардиолы и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону»

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Челси» Глен Джонсон поделился мнением, можно отнести противостояние Жузепа Гвардиолы и Юргена Клоппа к числу величайших в истории Премьер-лиги.

«Оно должно быть там, в топе списка. Помните, как в свое время все с нетерпением ждали матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»? Это было связано с соперничеством двух тренеров. Я бы сказал, что соперничество между Гвардиолой и Клоппом, пожалуй, уступает соперничеству между Арсеном Венгером и сэром Алексом Фергюсоном, но оно все равно было великолепным. Я уверен, что Жузеп и Юрген ладят между собой лучше, чем Венгер и Фергюсон, но они оба построили блестящие команды, и это были два гиганта, идущие нога в ногу. Это те поединки, которые все хотят увидеть», – сказал Джонсон.

В общей сложности эти два менеджера встречались друг с другом 29 раз. Клопп победил 12 раз, а Гвардиола – 11. Семь матчей завершились вничью. В матчах АПЛ преимущество на стороне испанца – 5 побед против 4, а также 7 ничейных исходов.