Чемпионат Европы28 марта 2024, 05:46 | Обновлено 28 марта 2024, 05:48
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Финляндия – Эстония – 2:1. Автогол и незабитый пенальти. Видео голов
Сборная Финляндии порадовала болельщиков
28 марта 2024, 05:46 | Обновлено 28 марта 2024, 05:48
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Сборная Финляндии провела товарищеский матч против сборной Эстонии.
В битве географических соседей сильнее оказались игроки суоми. На 30-й минуте Фредрик Йенсен был первым на добивании после своего же неудачного пенальти. Спустя 8 минут случился автогол от игрока гостей Карла Хейна.
Эстонцы в средине второго тайма сумели размочить счет, но на большее их не хватило.
Товарищеский матч. 26 марта.
Финляндия – Эстония – 2:1
Голы: Йенсен (30), Хейн (38, автогол) – Тамм (62)
Видеообзор матча
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