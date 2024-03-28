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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 05:46 | Обновлено 28 марта 2024, 05:48
35
0

Финляндия – Эстония – 2:1. Автогол и незабитый пенальти. Видео голов

Сборная Финляндии порадовала болельщиков

28 марта 2024, 05:46 | Обновлено 28 марта 2024, 05:48
35
0
Финляндия – Эстония – 2:1. Автогол и незабитый пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Финляндии провела товарищеский матч против сборной Эстонии.

В битве географических соседей сильнее оказались игроки суоми. На 30-й минуте Фредрик Йенсен был первым на добивании после своего же неудачного пенальти. Спустя 8 минут случился автогол от игрока гостей Карла Хейна.

Эстонцы в средине второго тайма сумели размочить счет, но на большее их не хватило.

Товарищеский матч. 26 марта.

Финляндия – Эстония – 2:1

Голы: Йенсен (30), Хейн (38, автогол) – Тамм (62)

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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