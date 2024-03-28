Сборная Финляндии провела товарищеский матч против сборной Эстонии.

В битве географических соседей сильнее оказались игроки суоми. На 30-й минуте Фредрик Йенсен был первым на добивании после своего же неудачного пенальти. Спустя 8 минут случился автогол от игрока гостей Карла Хейна.

Эстонцы в средине второго тайма сумели размочить счет, но на большее их не хватило.

Товарищеский матч. 26 марта.

Финляндия – Эстония – 2:1

Голы: Йенсен (30), Хейн (38, автогол) – Тамм (62)

Видеообзор матча