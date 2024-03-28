Остап МАРКЕВИЧ: «Ариэльсон получит шанс в следующем матче»

Асистент главного тренера львовских «Карпат» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча против «Виктории» в рамках Первой лиги. Матч запланирован на 29 марта.

«Мы подробно анализируем наши игры, а затем на основе этого вносим коррективы. Текущая неделя не стала исключением. Замечу, что команда провела работу над ошибками, допущенными в поединке с «Полтавой». Впереди новый матч. Готовимся, изучаем игру «Виктории» и делаем выводы. Мы знакомы с Анатолием Бессмертным, вместе учились на тренерских курсах. Думаю, это будет интересное противостояние.

Отсутствие Бабогло?В нашем распоряжении есть четыре центральных защитника. Владислав Бабогло – наш ключевой футболист. Но мы считаем, что у всех ребят есть возможность и шанс попасть в основной состав. Владислав играл за сборную Молдовы на позиции опорного полузащитника и уже не в первый раз. Это лишь подтверждает то, что мы не ошиблись, когда приглашали Владислава в «Карпаты». К Владу есть доверие, а также это свидетельствует, что он универсальный футболист.

В следующем матче мы не можем рассчитывать на Игоря Невеса. У нашего форварда перебор желтых карт, поэтому свой шанс получит другой бразилец Ариэльсон. Все в его руках.

Адаптация новичков? За прошедший короткий промежуток времени новичкам очень трудно адаптироваться. Особо привыкнуть к тому стилю футбола, который мы предлагаем. Это довольно сложная модель игры. Однако мы надеемся, что новым игрокам удастся как можно скорее адаптироваться к нашей игре», – сказал Остап Маркевич.