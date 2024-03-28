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Германия
28 марта 2024, 02:19 | Обновлено 28 марта 2024, 02:20
79
0

Бавария нацелилась на лидера Штутгарта

Крис Фюрих попал на радары «Баварии»

28 марта 2024, 02:19 | Обновлено 28 марта 2024, 02:20
79
0
Бавария нацелилась на лидера Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Фюрих

Мюнхенская «Бавария» хочет приобрести игрока «Штутгарта» Криса Фюриха.

Гранд немецкого футбола начал вести конкретную работу по возможному трансферу 26-летнего хавбека.

«Штутгарт» не хотел бы отпускать игрока, но в контракте игрока указана сумма отступных – 23,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Крис сыграл 26 игр, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн евро. За сборную Германии Фюрих провел три матча.

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трансферы Бундеслиги Бавария Штутгарт
Источник Twitter
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