Бавария нацелилась на лидера Штутгарта

Мюнхенская «Бавария» хочет приобрести игрока «Штутгарта» Криса Фюриха.

Гранд немецкого футбола начал вести конкретную работу по возможному трансферу 26-летнего хавбека.

«Штутгарт» не хотел бы отпускать игрока, но в контракте игрока указана сумма отступных – 23,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Крис сыграл 26 игр, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн евро. За сборную Германии Фюрих провел три матча.