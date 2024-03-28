Германия28 марта 2024, 02:19 | Обновлено 28 марта 2024, 02:20
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Бавария нацелилась на лидера Штутгарта
Крис Фюрих попал на радары «Баварии»
28 марта 2024, 02:19 | Обновлено 28 марта 2024, 02:20
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Мюнхенская «Бавария» хочет приобрести игрока «Штутгарта» Криса Фюриха.
Гранд немецкого футбола начал вести конкретную работу по возможному трансферу 26-летнего хавбека.
«Штутгарт» не хотел бы отпускать игрока, но в контракте игрока указана сумма отступных – 23,5 миллиона евро.
В текущем сезоне чемпионата Германии Крис сыграл 26 игр, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн евро. За сборную Германии Фюрих провел три матча.
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