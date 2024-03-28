Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Команда Юрия Мороза сыграет в финальном раунде ЧЕ U-17 среди 16 команд
26 марта завершился элит-раунд квалификации Евро-2024 U-17.
В финальную стадию вышли Кипр (на правах хозяина), 8 победителей групп и 7 лучших команд среди тех, кто заняли вторые места.
Сборная Украины U-17 под руководством Юрия Мороза сыграет в финальном раунде, который пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.
Матчи будет сыграны на шести стадионах городов Ахна, Ларнака, Паралимни и Лимасол.
Жеребьевка финального турнира состоится в кипрской Ая-Напе 3 апреля в 19:00 по киевскому времени. 16 сборных будут разбиты на 4 группы по 4 команды. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финал пройдет 5 июня в Лимасоле.
Квалификация Евро-2024 U-17
Участники финального раунда
- Победители групп: Франция, Швеция, Италия, Украина, Португалия, Дания, Австрия, Польша
- Вторые команды групп: Англия, Уэльс, Словакия, Хорватия, Сербия, Испания, Чехия.
- Хозяин турнира: Кипр
Итоговые турнирные таблицы
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