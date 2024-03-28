Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины

26 марта завершился элит-раунд квалификации Евро-2024 U-17.

В финальную стадию вышли Кипр (на правах хозяина), 8 победителей групп и 7 лучших команд среди тех, кто заняли вторые места.

Сборная Украины U-17 под руководством Юрия Мороза сыграет в финальном раунде, который пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

Матчи будет сыграны на шести стадионах городов Ахна, Ларнака, Паралимни и Лимасол.

Жеребьевка финального турнира состоится в кипрской Ая-Напе 3 апреля в 19:00 по киевскому времени. 16 сборных будут разбиты на 4 группы по 4 команды. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финал пройдет 5 июня в Лимасоле.

Квалификация Евро-2024 U-17

Участники финального раунда

Победители групп: Франция, Швеция, Италия, Украина , Португалия, Дания, Австрия, Польша

, Португалия, Дания, Австрия, Польша Вторые команды групп: Англия, Уэльс, Словакия, Хорватия, Сербия, Испания, Чехия.

Хозяин турнира: Кипр

Итоговые турнирные таблицы