Голкипер Валерий Юрчук дал большое интервью для YouTube-канала клуба «Днепр-1».

Он рассказал о самом спортивном районе в городе, о смена гражданства, которое не состоялось.

Также кипер сообщил, почему ему не нравилось играть в воротах, и рассказал о своей карьере шаг за шагом.

ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства