Украина. Премьер лига27 марта 2024, 22:51 | Обновлено 27 марта 2024, 23:14
492
0
ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства
Валерий Юрчук дал большое интервью для клубного YouTube-канала
27 марта 2024, 22:51 | Обновлено 27 марта 2024, 23:14
492
0
Голкипер Валерий Юрчук дал большое интервью для YouTube-канала клуба «Днепр-1».
Он рассказал о самом спортивном районе в городе, о смена гражданства, которое не состоялось.
Также кипер сообщил, почему ему не нравилось играть в воротах, и рассказал о своей карьере шаг за шагом.
ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2024, 20:24 42
Известный журналист – о футбольном менталитете Украины
Футбол | 27 марта 2024, 13:24 0
Йон Дагур Торстейнссон отметил игру Андрея Лунина
Футбол | 27.03.2024, 06:10
Футбол | 27.03.2024, 21:46
Футбол | 27.03.2024, 05:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2024, 16:30 86
27.03.2024, 02:23 6
26.03.2024, 23:29 8
26.03.2024, 07:30 7
27.03.2024, 00:10 2
26.03.2024, 16:59 30
27.03.2024, 14:39 5
27.03.2024, 09:33 8