Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства
Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 22:51 | Обновлено 27 марта 2024, 23:14
492
0

ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства

Валерий Юрчук дал большое интервью для клубного YouTube-канала

27 марта 2024, 22:51 | Обновлено 27 марта 2024, 23:14
492
0
ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства
СК Днепр-1. Валерий Юрчук

Голкипер Валерий Юрчук дал большое интервью для YouTube-канала клуба «Днепр-1».

Он рассказал о самом спортивном районе в городе, о смена гражданства, которое не состоялось.

Также кипер сообщил, почему ему не нравилось играть в воротах, и рассказал о своей карьере шаг за шагом.

ВИДЕО. Голкипер Днепра-1 рассказал о несостоявшейся смене гражданства

По теме:
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Основная команда Днепра-1 сыграла двусторонку с юниорами U-19
Маркевич летом планирует усилить Карпаты экс-игроком Шахтера и Днепра-1
Днепр-1 Валерий Юрчук смена гражданства
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»
Футбол | 27 марта 2024, 20:24 42
Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»
Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»

Известный журналист – о футбольном менталитете Украины

Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Футбол | 27 марта 2024, 13:24 0
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил

Йон Дагур Торстейнссон отметил игру Андрея Лунина

Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Футбол | 27.03.2024, 06:10
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками
Футбол | 27.03.2024, 21:46
Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками
Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27.03.2024, 05:00
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
26.03.2024, 07:30 7
Теннис
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 5
Футбол
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем