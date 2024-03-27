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  4. Зинченко высказался о капитанстве Матвиенко. «Советы ему не нужны»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 20:48 |
426
1

Зинченко высказался о капитанстве Матвиенко. «Советы ему не нужны»

Матвиенко впервые начал матч с капитанской повязкой

27 марта 2024, 20:48 |
426
1
Зинченко высказался о капитанстве Матвиенко. «Советы ему не нужны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Впервые за время выступлений в сборной Украины со старта матча капитаном команды был Николай Матвиенко. Александр Зинченко, который был бы капитаном, если бы вышел в старте, оценил такой дебют игрока «Шахтера».

«У этого игрока очень много опыта, ему не нужны никакие советы. Знаю Колю с 14 лет, мы вместе играем – от меня ему точно не требовалось никаких советов», – сказал Зинченко.

Во время отбора на Евро-2024 капитанами сборной были Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко, но оба пропускали последние матчи из-за травм.

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Александр Зинченко Николай Матвиенко Украина - Исландия сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Трибуна
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u6464u
Колі, потрібно давно давним поміняти клуб і чемпіонат, хлопець деградує.
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