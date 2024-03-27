Зинченко высказался о капитанстве Матвиенко. «Советы ему не нужны»

Впервые за время выступлений в сборной Украины со старта матча капитаном команды был Николай Матвиенко. Александр Зинченко, который был бы капитаном, если бы вышел в старте, оценил такой дебют игрока «Шахтера».

«У этого игрока очень много опыта, ему не нужны никакие советы. Знаю Колю с 14 лет, мы вместе играем – от меня ему точно не требовалось никаких советов», – сказал Зинченко.

Во время отбора на Евро-2024 капитанами сборной были Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко, но оба пропускали последние матчи из-за травм.