Зинченко высказался о капитанстве Матвиенко. «Советы ему не нужны»
Матвиенко впервые начал матч с капитанской повязкой
Впервые за время выступлений в сборной Украины со старта матча капитаном команды был Николай Матвиенко. Александр Зинченко, который был бы капитаном, если бы вышел в старте, оценил такой дебют игрока «Шахтера».
«У этого игрока очень много опыта, ему не нужны никакие советы. Знаю Колю с 14 лет, мы вместе играем – от меня ему точно не требовалось никаких советов», – сказал Зинченко.
Во время отбора на Евро-2024 капитанами сборной были Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко, но оба пропускали последние матчи из-за травм.
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