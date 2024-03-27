Тренер Украины U-19 рассказал о лидерах команды и задаче на Евро-2024

Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2024, а наставник Дмитрий Михайленко рассказал о лидерах команды, селекции и задачах на турнир.

— Снова забил Матвей Пономаренко, да еще и дважды. Он лидер этой сборной сейчас?

– Пономаренко – большой молодец. Но мне кажется, кроме него есть еще лидеры в команде. Это футболисты, которые тоже хорошо играли. Они хорошо понимают футбол и влияют на игру команды. Матвей – один из них. Но есть и другие. Надо получить удовольствие от Евро. Это большой праздник для ребят, для персонала и болельщиков. Нам сейчас нужно понять, как спланировать подготовку к турниру и нужно дальше искать таланты. Мне кажется, что в Украине можно найти игроков такого возраста, которые играют в Первой или Высшей лигах. Нужно очень хорошо провести селекцию, чтобы не потерять ни одного талантливого футболиста.

— На Евро у вас стоит конкретная задача?

— Какой-то задачи сейчас у нас сейчас нет. Мы посмотрим, что мы должны делать. У нас есть еще четыре месяца – это очень долгое время. Футбол – это процесс. А игроки прогрессируют очень быстро. Потому нам нужно следить за всеми и никого не пропустить. Время покажет, на что мы способны. Есть команды, которые уже вышли, но пока нам стоит дождаться жеребьевки.

Жеребьевка финальной части турнира состоится 17 апреля.