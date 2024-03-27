Чемпионат Европы27 марта 2024, 19:28 |
202
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: Цыганков – мощный игрок. Видим, что он творит с защитниками
Виктора не хватало в матче с Боснией
27 марта 2024, 19:28 |
202
0
Защитник сборной Украины Илья Забарный подчеркнул роль хавбека Виктора Цыганкова, который успел восстановиться к решающему матчу за выход на Евро-2024 против Исландии.
«Витя – очень мощный футболист, которого нам не хватало в первом матче с Боснией. Мы видим все, как он играет в сборной, что он творит с защитниками. Он делает разницу», – сказал Забарный.
Цыганков пропустил матч с Боснией из-за травмы колена, но вышел на матч против Исландии и отличился красивым забитым голом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2024, 11:17 9
УАФ получила 9.25 миллионов евро
Футбол | 27 марта 2024, 17:28 0
Защитник сборной Латвии Ошс отправил мяч в свои ворота на 14 секунде
Футбол | 26.03.2024, 23:38
Футбол | 27.03.2024, 03:55
Футбол | 27.03.2024, 06:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2024, 16:59 30
25.03.2024, 20:09 18
26.03.2024, 00:15 9
27.03.2024, 00:10 2
26.03.2024, 22:33 14
27.03.2024, 02:23 6
27.03.2024, 13:49 4