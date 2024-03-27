Илья ЗАБАРНЫЙ: Цыганков – мощный игрок. Видим, что он творит с защитниками

Защитник сборной Украины Илья Забарный подчеркнул роль хавбека Виктора Цыганкова, который успел восстановиться к решающему матчу за выход на Евро-2024 против Исландии.

«Витя – очень мощный футболист, которого нам не хватало в первом матче с Боснией. Мы видим все, как он играет в сборной, что он творит с защитниками. Он делает разницу», – сказал Забарный.

Цыганков пропустил матч с Боснией из-за травмы колена, но вышел на матч против Исландии и отличился красивым забитым голом.