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  4. 2,5 года тюрьмы за поцелуй. Прокуратура Испании требует наказать Рубиалеса
Испания
27 марта 2024, 19:11 |
273
9

2,5 года тюрьмы за поцелуй. Прокуратура Испании требует наказать Рубиалеса

Дело о поцелуе футболистки Эрмосо продолжается

27 марта 2024, 19:11 |
273
9
2,5 года тюрьмы за поцелуй. Прокуратура Испании требует наказать Рубиалеса
Reuters

Прокуратура Испании требует для экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса 2,5 года тюрьмы за поцелуй футболистки сборной Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира.

Эрмосо не давала разрешения на поцелуй, а Рубиалес не только был уволен из федерации, но и получил трехлетнюю дисквалификацию от ФИФА.

Прокуратура еще требует от суда наложить штраф в 50 тысяч евро и запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо.

При этом в Испании не ожидают, что бывший функционер получит реальный тюремный срок.

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Дженнифер Эрмосо Луис Рубиалес женская сборная Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 9
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Serhii P.
чисто іпанулися?
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+4
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an52
А коли при врученні медалей чиновники потискають руку гравцям, вони питають про це дозвіл? Впевнений, що ні. Деякі ще й по плечу можуть поплескати. Яке широке поле, щоби запроторити за грати усю ФІФА з УЄФА ще й МОК на додачу! 
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+2
nick07
зовсім й***лись, ще трохи і дійде до того що простіше буде вбити і відсидіти 5-7 років, ніж чмоккнути і отримати 10-12 
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0
Gargantua
кажется Блан перед матчами целовал Бартеза в лысину.
а в тюрьму, Лоран? в кутузку хочешь?
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0
Al1l
Не укусил же
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0
valerafan1
Не здорова Ермосо, та хвора прокуратура.
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0
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