2,5 года тюрьмы за поцелуй. Прокуратура Испании требует наказать Рубиалеса
Дело о поцелуе футболистки Эрмосо продолжается
Прокуратура Испании требует для экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса 2,5 года тюрьмы за поцелуй футболистки сборной Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира.
Эрмосо не давала разрешения на поцелуй, а Рубиалес не только был уволен из федерации, но и получил трехлетнюю дисквалификацию от ФИФА.
Прокуратура еще требует от суда наложить штраф в 50 тысяч евро и запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо.
При этом в Испании не ожидают, что бывший функционер получит реальный тюремный срок.
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