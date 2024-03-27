2,5 года тюрьмы за поцелуй. Прокуратура Испании требует наказать Рубиалеса

Прокуратура Испании требует для экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса 2,5 года тюрьмы за поцелуй футболистки сборной Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира.

Эрмосо не давала разрешения на поцелуй, а Рубиалес не только был уволен из федерации, но и получил трехлетнюю дисквалификацию от ФИФА.

Прокуратура еще требует от суда наложить штраф в 50 тысяч евро и запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо.

При этом в Испании не ожидают, что бывший функционер получит реальный тюремный срок.