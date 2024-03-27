«Очень плохой отбор». Левандовски оценил выход Польши на Евро-2024

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски оценил победу над Уэльсом по пенальти в матче плей-офф, что позволило выйти на Евро-2024. При этом сам отбор поляки провели неудачно: лишь третье место в группе.

«Мы боролись до последней минуты. Мы были лучше Уэльса в решающем матче, но нужно сказать, что отбор мы провели очень плохо. Сколько очков мы потеряли и против каких соперников...».

«Но в плей-офф все внутри команды изменилось, и оба матча мы отыграли на хорошем уровне. Мы – команда, и я надеюсь, что так и останется до Евро», – сказал Левандовски.

На Евро-2024 команда сыграет в сложной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.