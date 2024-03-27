Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ