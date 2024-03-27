Англия27 марта 2024, 20:32 |
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Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 18:30 матч чемпионата Англии
27 марта 2024, 20:32 |
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В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
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