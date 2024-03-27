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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лунин сейчас дороже Куртуа»
Испания
27 марта 2024, 18:18 |
2423
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лунин сейчас дороже Куртуа»

Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогресс украинского вратаря «Реала»

27 марта 2024, 18:18 |
2423
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лунин сейчас дороже Куртуа»
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил прогресс украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

– Как думаете, Лунин сможет навязать конкуренцию Куртуа после его восстановления?

– Лунин движется в правильном направлении. Сейчас в него верят Ребров и Анчелотти, он является номером 1 в «Реале», а для меня мадридский клуб – лучший в мире. Андрей уже всем доказал свою состоятельность. Ему нужно продолжать в том же духе и быть уверенным в себе. Сколько уже писали, что Лунину нужно менять прописку, но он не сдался. Это показывает, что у него сильный характер.

– Также Лунин выиграл конкуренцию у самого дорогого вратаря мира Кепы.

– Всегда будет кто-то дороже, а кто-то дешевле. В моем понимании Лунин сейчас дороже того же Куртуа.

Ранее исландский футболист Йон Дагур Торстейнссон рассказал, что его поразил Андрей Лунин.

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Александр Хацкевич Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Украинский футбол
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ozzy
шо вы несете убогие?
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