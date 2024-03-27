Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лунин сейчас дороже Куртуа»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил прогресс украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

– Как думаете, Лунин сможет навязать конкуренцию Куртуа после его восстановления?

– Лунин движется в правильном направлении. Сейчас в него верят Ребров и Анчелотти, он является номером 1 в «Реале», а для меня мадридский клуб – лучший в мире. Андрей уже всем доказал свою состоятельность. Ему нужно продолжать в том же духе и быть уверенным в себе. Сколько уже писали, что Лунину нужно менять прописку, но он не сдался. Это показывает, что у него сильный характер.

– Также Лунин выиграл конкуренцию у самого дорогого вратаря мира Кепы.

– Всегда будет кто-то дороже, а кто-то дешевле. В моем понимании Лунин сейчас дороже того же Куртуа.

Ранее исландский футболист Йон Дагур Торстейнссон рассказал, что его поразил Андрей Лунин.