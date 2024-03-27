Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эмоции раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 17:48 | Обновлено 27 марта 2024, 17:55
470
1

ВИДЕО. Эмоции раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2024

Команда вышла на Евро-2024

27 марта 2024, 17:48 | Обновлено 27 марта 2024, 17:55
470
1
ВИДЕО. Эмоции раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2024
УАФ

Украинская ассоциация футбола показала эмоции игроков и тренерского штаба сборной Украины после тяжелой победы над Исландией 2:1, что вывело команду на Евро-2024.

В раздевалку пришел президент УАФ Андрей Шевченко.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Сработал один из козырей Украины – длинная лавка запасных»
Судаков рассказал об установке Реброва в перерыве матча с Исландией
Роман ЯРЕМЧУК: «Смотрел повтор офсайда – такое что-то, не знаю»
сборная Украины по футболу Украина - Исландия Евро-2024 Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Футбол | 26 марта 2024, 23:38 249
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию

Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу

Известны все потенциальные соперники юношеской сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 16:57 0
Известны все потенциальные соперники юношеской сборной Украины на Евро-2024
Известны все потенциальные соперники юношеской сборной Украины на Евро-2024

Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля

Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Футбол | 27.03.2024, 03:55
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Футбол | 27.03.2024, 14:33
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Футбол | 27.03.2024, 01:09
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Суперемоції. Вчора був найголовніший матч року. Всіх з перемогою. Ми одна українська футбольна сім"я. Всім здоров"я та миру.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
26.03.2024, 00:15 9
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
26.03.2024, 22:33 14
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем