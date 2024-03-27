Чемпионат Европы27 марта 2024, 17:48 | Обновлено 27 марта 2024, 17:55
470
1
ВИДЕО. Эмоции раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2024
Команда вышла на Евро-2024
27 марта 2024, 17:48 | Обновлено 27 марта 2024, 17:55
470
1
Украинская ассоциация футбола показала эмоции игроков и тренерского штаба сборной Украины после тяжелой победы над Исландией 2:1, что вывело команду на Евро-2024.
В раздевалку пришел президент УАФ Андрей Шевченко.
На чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2024, 23:38 249
Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу
Футбол | 27 марта 2024, 16:57 0
Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля
Футбол | 27.03.2024, 03:55
Футбол | 27.03.2024, 14:33
Футбол | 27.03.2024, 01:09
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Суперемоції. Вчора був найголовніший матч року. Всіх з перемогою. Ми одна українська футбольна сім"я. Всім здоров"я та миру.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2024, 16:59 30
27.03.2024, 05:00
26.03.2024, 00:15 9
27.03.2024, 00:10 2
27.03.2024, 13:49 4
26.03.2024, 22:33 14
25.03.2024, 19:31 13