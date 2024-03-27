ВИДЕО. Эмоции раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола показала эмоции игроков и тренерского штаба сборной Украины после тяжелой победы над Исландией 2:1, что вывело команду на Евро-2024.

В раздевалку пришел президент УАФ Андрей Шевченко.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.