«На заборе тоже х*й написано». Мисюра отреагировал на слухи о Салюке

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра жестко опроверг слухи о возможной продаже центрального защитника Владимира Салюка в шведский «Хаммарбю».

– Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано х*й. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: или бетон, или дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую х***ю прочитали.

– То есть, никаких запросов «Черноморец» по Салюку не получал?

– Нет!

В этом сезоне Владимир Салюк провел 17 матчей в УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.