«На заборе тоже х*й написано». Мисюра отреагировал на слухи о Салюке
Генеральный директор «Черноморца» опроверг информацию журналистов
Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра жестко опроверг слухи о возможной продаже центрального защитника Владимира Салюка в шведский «Хаммарбю».
– Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано х*й. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: или бетон, или дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую х***ю прочитали.
– То есть, никаких запросов «Черноморец» по Салюку не получал?
– Нет!
В этом сезоне Владимир Салюк провел 17 матчей в УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» Киев прокомментировал выход Украины на Евро-2024
Соперниками сине-желтых будут Бельгия, Словакия и Румыния
Как сообщает спортивный корреспондент «Думской», место Сергея Керницкого, работавшего в клубе с 2007 года, занял Анатолий Николаевич Мисюра.
44-летний уроженец города Лубны Полтавской области ранее работал в органах внутренних дел и в ряде коммерческих структур. Был замначальника милиции АР Крым и и.о. начальника облуправления внутренних дел Одесской области. Весной 2014 года уволился из органов. Подпадает под действие закона о люстрации.
ОБНОВЛЕНО . Анатолий Мисюра также был активным участником событий 2 мая 2014 года на Греческой площади. В хронологии трагедии, составленной «Группой 2 мая», отмечается: «Примерно в 18:35 около кафе «Жарю-парю» (возле пересечения улиц Греческой и Преображенской) активисты Евромайдана обнаруживают человека в милицейской камуфляжной форме с автоматом АКС-74У (или карабином на его основе). Это начальник криминальной милиции области Анатолий Мисюра. Он отказывается представиться и предъявить оружие для досмотра. Активисты блокируют его и ложно идентифицируют как начальника областного УБОП Олега Кузьменко».