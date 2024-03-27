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  4. «На заборе тоже х*й написано». Мисюра отреагировал на слухи о Салюке
Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 17:51 | Обновлено 27 марта 2024, 17:52
1022
11

«На заборе тоже х*й написано». Мисюра отреагировал на слухи о Салюке

Генеральный директор «Черноморца» опроверг информацию журналистов

27 марта 2024, 17:51 | Обновлено 27 марта 2024, 17:52
1022
11
«На заборе тоже х*й написано». Мисюра отреагировал на слухи о Салюке
ФК Черноморец. Владимир Салюк

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра жестко опроверг слухи о возможной продаже центрального защитника Владимира Салюка в шведский «Хаммарбю».

– Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано х*й. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: или бетон, или дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую х***ю прочитали.

– То есть, никаких запросов «Черноморец» по Салюку не получал?

– Нет!

В этом сезоне Владимир Салюк провел 17 матчей в УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 11
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steelmaker
Рівень менеджерів - ого-го...
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+6
west-ukr5555
Бидлан...
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+6
Max-Morlock
Не припомню таких надписей.  Сейчас картинками обозначают.
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+1
serhiy
2017.Одесский «Черноморец» возглавил бывший замначальника крымской милиции и участник событий 2 мая  Одесский «Черноморец» официально объявил о назначении на должность нового генерального директора.
Как сообщает спортивный корреспондент «Думской», место Сергея Керницкого, работавшего в клубе с 2007 года, занял Анатолий Николаевич Мисюра.
44-летний уроженец города Лубны Полтавской области ранее работал в органах внутренних дел и в ряде коммерческих структур. Был замначальника милиции АР Крым и и.о. начальника облуправления внутренних дел Одесской области. Весной 2014 года уволился из органов. Подпадает под действие закона о люстрации.
ОБНОВЛЕНО . Анатолий Мисюра также был активным участником событий 2 мая 2014 года на Греческой площади. В хронологии трагедии, составленной «Группой 2 мая», отмечается: «Примерно в 18:35 около кафе «Жарю-парю» (возле пересечения улиц Греческой и Преображенской) активисты Евромайдана обнаруживают человека в милицейской камуфляжной форме с автоматом АКС-74У (или карабином на его основе). Это начальник криминальной милиции области Анатолий Мисюра. Он отказывается представиться и предъявить оружие для досмотра. Активисты блокируют его и ложно идентифицируют как начальника областного УБОП Олега Кузьменко».
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+1
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Главный хейтер Киевской параши
Хамло
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0
NoMad
Де ви цю х.ню прочитали? На спорт.юа
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0
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Теннис
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