ВИДЕО. Самый быстрый автогол в истории? Латвия удивила всех

В контрольном матче против Лихтенштейна сборная Латвии потенциально оформила самый быстрый автогол на уровне национальных команд.

Игрок хозяев Марциш Ошс отправил мяч в свои ворота уже на 14-й секунде.

Сообщается, что полных данных по автоголам сборных, тем более в контрольных матчах нет, поэтому мяч действительно может быть историческим.

Важной игра стала для Лихтенштейна – команда не проиграла (1:1) впервые с осени 2021 года.