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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 17:28 | Обновлено 27 марта 2024, 17:30
898
0

ВИДЕО. Самый быстрый автогол в истории? Латвия удивила всех

Защитник сборной Латвии Ошс отправил мяч в свои ворота на 14 секунде

27 марта 2024, 17:28 | Обновлено 27 марта 2024, 17:30
898
0
ВИДЕО. Самый быстрый автогол в истории? Латвия удивила всех
Getty Images/Global Images Ukraine

В контрольном матче против Лихтенштейна сборная Латвии потенциально оформила самый быстрый автогол на уровне национальных команд.

Игрок хозяев Марциш Ошс отправил мяч в свои ворота уже на 14-й секунде.

Сообщается, что полных данных по автоголам сборных, тем более в контрольных матчах нет, поэтому мяч действительно может быть историческим.

Важной игра стала для Лихтенштейна – команда не проиграла (1:1) впервые с осени 2021 года.

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Источник The Athletic
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