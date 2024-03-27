ВИДЕО. Самый быстрый автогол в истории? Латвия удивила всех
Защитник сборной Латвии Ошс отправил мяч в свои ворота на 14 секунде
В контрольном матче против Лихтенштейна сборная Латвии потенциально оформила самый быстрый автогол на уровне национальных команд.
Игрок хозяев Марциш Ошс отправил мяч в свои ворота уже на 14-й секунде.
Сообщается, что полных данных по автоголам сборных, тем более в контрольных матчах нет, поэтому мяч действительно может быть историческим.
Важной игра стала для Лихтенштейна – команда не проиграла (1:1) впервые с осени 2021 года.
Ce mardi soir, il n'y a eu le petit pont soyeux d'Olmo, le retourné de Benzia, le dribble de Gudmundsson et ... le CSC ridicule de la Lettonie contre le Liechtenstein dès la 15e seconde. pic.twitter.com/vZcYMWBJYt— L'ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2024
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