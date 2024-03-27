Анатолий ТРУБИН: «Ровно год мы вместе шли к этой цели»
Вратарь сборной Украины поделился эмоциями после победы над Исландией
Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:
«Ровно год мы вместе шли к этой цели. Путевка на Евро-2024 добывалась в течение каждого дня работы сборной, на тренировках и матчах. Сборная Украины – сильная команда и именно командные цели самые главные. Все, кто был на стадионе и поддерживал нас через экраны, стали частью этого успеха. Спасибо команде и всем вам за это достижение».
Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.
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