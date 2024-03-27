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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с экс-игроком сборной Украины
Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 15:43 |
775
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с экс-игроком сборной Украины

Сергей Мякушко заключил с клубом двухлетнее соглашение

27 марта 2024, 15:43 |
775
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с экс-игроком сборной Украины
ФК Ворскла. Сергей Мякушко

Полтавская «Ворскла» официально объявила о подписании нового контракта с украинским полузащитником Сергеем Мякушко.

Отмечается, что новое соглашение бывшего футболиста национальной сборной Украины (1 матч) будет действовать 2 года.

Интересно, что Сергей Мякушко присоединился к полтавчанам лишь в январе 2024 года и подписал контракт только до завершения сезона 2023/24. Однако в этой кампании на его счету уже 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 4 матчах в футболке «Ворсклы».

Портал Transfermarlt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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Сергей Мякушко Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник ФК Ворскла
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