ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с экс-игроком сборной Украины
Сергей Мякушко заключил с клубом двухлетнее соглашение
Полтавская «Ворскла» официально объявила о подписании нового контракта с украинским полузащитником Сергеем Мякушко.
Отмечается, что новое соглашение бывшего футболиста национальной сборной Украины (1 матч) будет действовать 2 года.
Интересно, что Сергей Мякушко присоединился к полтавчанам лишь в январе 2024 года и подписал контракт только до завершения сезона 2023/24. Однако в этой кампании на его счету уже 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 4 матчах в футболке «Ворсклы».
Портал Transfermarlt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Осталось сделать последний шаг к мечте
Сине-желтые выиграли все три матча в групповом раунде