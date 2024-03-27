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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Наши СМИ нас больше всего накручивают»
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 15:21 | Обновлено 27 марта 2024, 16:11
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2

Ефим КОНОПЛЯ: «Наши СМИ нас больше всего накручивают»

Защитник сборной Украины рассказал, как чувствовала себя команда перед матчем с Исландией

27 марта 2024, 15:21 | Обновлено 27 марта 2024, 16:11
1128
2
Ефим КОНОПЛЯ: «Наши СМИ нас больше всего накручивают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как команда чувствовала себя перед финальным матчем отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1).

«Наши СМИ нас больше всего накручивают. Парадоксально выходит, они должны нас успокаивать и давать уверенность, но выходит наоборот. Довольны, что смогли добыть результат и порадовать всю страну. Что было в раздевалке? Все очень сильно радовались и праздновали», – рассказал Конопля.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Ефим Конопля сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Трендец
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
конкретніше, що не так?
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Владислав Антонов
Бо це відрижка совка, європейські цінності наші журналюги ще не засвоїли.
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0
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