Ефим КОНОПЛЯ: «Наши СМИ нас больше всего накручивают»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как команда чувствовала себя перед финальным матчем отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1).

«Наши СМИ нас больше всего накручивают. Парадоксально выходит, они должны нас успокаивать и давать уверенность, но выходит наоборот. Довольны, что смогли добыть результат и порадовать всю страну. Что было в раздевалке? Все очень сильно радовались и праздновали», – рассказал Конопля.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.