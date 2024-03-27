Чемпионат Европы27 марта 2024, 14:57 |
875
0
Артем ДОВБИК: «Благодарю всех, кто верил в нас»
Нападающий сборной Украины поделился эмоциями после победы над Исландией
27 марта 2024, 14:57 |
875
0
Нападающий сборной Украины и каталонской «Жироны» Артем Довбик поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:
«Спасибо всем, кто верил в нас. Слава Украине».
Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2024, 23:38 249
Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу
Футбол | 26 марта 2024, 23:29 8
Сине-желтые ведут в счете в матче отбора к Евро-2024 с Исландией во Вроцлаве
Футбол | 27.03.2024, 14:11
Футбол | 26.03.2024, 20:32
Футбол | 27.03.2024, 15:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.03.2024, 00:10 2
25.03.2024, 18:13 23
27.03.2024, 03:55 2
27.03.2024, 01:09 15
26.03.2024, 00:59 10
26.03.2024, 00:15 9
25.03.2024, 16:11 1
Футбол