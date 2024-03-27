Артем ДОВБИК: «Благодарю всех, кто верил в нас»

Нападающий сборной Украины и каталонской «Жироны» Артем Довбик поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Спасибо всем, кто верил в нас. Слава Украине».

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.