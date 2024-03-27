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  4. Артем ДОВБИК: «Благодарю всех, кто верил в нас»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 14:57 |
875
0

Артем ДОВБИК: «Благодарю всех, кто верил в нас»

Нападающий сборной Украины поделился эмоциями после победы над Исландией

27 марта 2024, 14:57 |
875
0
Артем ДОВБИК: «Благодарю всех, кто верил в нас»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины и каталонской «Жироны» Артем Довбик поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Спасибо всем, кто верил в нас. Слава Украине».

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Артем Довбик
Источник Instagram
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