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  4. ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 14:39 |
1903
1

ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же

Болельщики очень хотели получить общую фотографию с капитаном сборной Украины

27 марта 2024, 14:39 |
1903
1
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 26 марта 2024 года, состоялся финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Украины и Исландии. Победу со счетом 2:1 одержали номинальные хозяева поля.

Из-за войны, которую начала россия на территории Украины, «сине-желтые» играли домашний для себя матч в Польше, на стадионе «Тарчински Арена» (Вроцлав).

Когда капитан национальной команды Александр Зинченко шел в подтрибунное помещение, ему под ноги бросили телефон. Как оказалось, это была оригинальная идея одного из болельщиков, который хотел получить селфи со звездой лондонского «Арсенала».

Александр не растерялся: сделал фотографию и швырнул телефон обратно. К счастью, фанат его поймал.

ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же

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Источник Sport.ua
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Golhrenshtanga
А мог бы и подмутить))
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