Вчера, 26 марта 2024 года, состоялся финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Украины и Исландии. Победу со счетом 2:1 одержали номинальные хозяева поля.

Из-за войны, которую начала россия на территории Украины, «сине-желтые» играли домашний для себя матч в Польше, на стадионе «Тарчински Арена» (Вроцлав).

Когда капитан национальной команды Александр Зинченко шел в подтрибунное помещение, ему под ноги бросили телефон. Как оказалось, это была оригинальная идея одного из болельщиков, который хотел получить селфи со звездой лондонского «Арсенала».

Александр не растерялся: сделал фотографию и швырнул телефон обратно. К счастью, фанат его поймал.

ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же