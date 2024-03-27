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  4. Сергей ПАЛКИН: «Это знаковая победа украинского футбола»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 14:25 |
413
0

Сергей ПАЛКИН: «Это знаковая победа украинского футбола»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал выход Украины на Евро-2024

27 марта 2024, 14:25 |
413
0
Сергей ПАЛКИН: «Это знаковая победа украинского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившую «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Дорогие друзья! Сборная Украины едет на Евро-2024! Наша национальная команда прошла все этапы отбора и получила право представлять страну на Чемпионате Европы в Германии. Это знаковая победа украинского футбола и большое достижение тренерского штаба и игроков сборной. Гордимся командой и с нетерпением ждем матчи Евро-2024 с участием сборной Украины!»

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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