МУДРИК: «Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро»
Вингер сборной Украины поделился эмоциями от выхода на Евро-2024
Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик в своем Instagram поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:
«Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро».
Интересно, что публикацию Михаила уже не впервые прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо. «Всегда», – написал итальянский футбольный журналист.
Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.
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