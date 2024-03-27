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  4. МУДРИК: «Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 12:54 |
1277
3

МУДРИК: «Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро»

Вингер сборной Украины поделился эмоциями от выхода на Евро-2024

27 марта 2024, 12:54 |
1277
3
МУДРИК: «Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик в своем Instagram поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро».

Интересно, что публикацию Михаила уже не впервые прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо. «Всегда», – написал итальянский футбольный журналист.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Михаил Мудрик Фабрицио Романо
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Шахтер плотно работает с Фабрицио Романо
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+1
potemkin78
по первому тайму с Боснией и Исландией так и было. хорошо что в перерыве тренер немного напомнил что это за игры
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0
Ron Noiill
Все ж таки він дебіл.
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-2
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