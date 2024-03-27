МУДРИК: «Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро»

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик в своем Instagram поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро».

Интересно, что публикацию Михаила уже не впервые прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо. «Всегда», – написал итальянский футбольный журналист.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.