ЗИНЧЕНКО: «У нас качественные игроки, и мы попытаемся показать это на Евро»

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Это удивительное ощущение. Я очень счастлив, потому что это еще одна мечта, которая осуществилась. Большое спасибо нашим болельщикам, они удивительно помогли нам пройти через эти тяжелые времена.

Неприятно, что мы снова пропустили гол на ранней стадии игры и вынуждены были бежать вперед, чтобы сравнять счет, но, в конце концов, мы снова это сделали. Безусловно, мы должны уделять этому больше внимания и проявлять больше желания с самого начала игры, чтобы не пропустить. Но я горжусь этой командой. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность показать это на ЕВРО-2024. До него еще немного далеко, поэтому я не буду сейчас рассказывать вам, о чем я мечтаю. Давайте сейчас наслаждаться этим прекрасным моментом квалификации».

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.