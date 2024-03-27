Ребров признался, будет ли Лунин основным вратарем в сборной на Евро-2024
Тренер сборной Украины высказался о вратарском вопросе
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче против Исландии (2:1) высказался о вратарском вопросе в национальной команде.
– Можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?
– Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы.
Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 марта в 21:45 во Вроцлаве пройдет финал плей-офф квалификации ЧЕ-2024
У капитана сборной Украины состоялся разговор на повышенных тонах со стражем порядка