Ребров признался, будет ли Лунин основным вратарем в сборной на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче против Исландии (2:1) высказался о вратарском вопросе в национальной команде.

– Можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?

– Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.