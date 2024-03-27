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  4. Ребров признался, будет ли Лунин основным вратарем в сборной на Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 12:35 |
2251
3

Ребров признался, будет ли Лунин основным вратарем в сборной на Евро-2024

Тренер сборной Украины высказался о вратарском вопросе

27 марта 2024, 12:35 |
2251
3
Ребров признался, будет ли Лунин основным вратарем в сборной на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче против Исландии (2:1) высказался о вратарском вопросе в национальной команде.

– Можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?

– Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Украина - Исландия Сергей Ребров
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Alex196
матвеенка крымская,мурло,бражка и ленин худшие вчера были 
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0
Сергей
Ну тут у Луніна шанси виросли стати першим на Євро, після стиків, та ще й за Реал буде першим грати. А як сидів на лавці, його навіть у збірну не викликали. Кар'єра пішла вгору після травми Куртуа. Не дай Бог щоб повторилася історія як перед євро 2012, коли три перші воротарі вилетіли і основним став Пятов.
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0
pricolist
Хіба це не круто, коли в нас такі топові голкіпери, і не знаєш хто з них буде в старті? 
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0
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