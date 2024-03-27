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  4. Игорь СУРКИС: «Безгранично горд динамовцами, которые помогают сборной»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 12:18 |
1013
13

Игорь СУРКИС: «Безгранично горд динамовцами, которые помогают сборной»

Президент «Динамо» Киев прокомментировал выход Украины на Евро-2024

27 марта 2024, 12:18 |
1013
13
Игорь СУРКИС: «Безгранично горд динамовцами, которые помогают сборной»
ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившую «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«От имени всех динамовцев примите поздравления с выдающимся достижением – выходом в финальную часть Чемпионата Европы!

Сегодня вечером вся Украина, затаив дыхание, следила за перипетиями во Вроцлаве, где наша национальная команда боролась за право представить страну на континентальном первенстве. Эта игра подарила разные эмоции – волнение, надежду, уверенность и радость от победы, которая является крайне важной для всех нас, для всей страны. Уверен, что внимательно следили за событиями матча и те, кто сейчас защищают страну на передовой и кому команда, безусловно, посвятит эту победу.

Безгранично горд за динамовцев, воспитанников нашего клуба, которые делают свой вклад в успехи сборной. Сборной, которую по праву эксперты называют одной из сильнейших в своей истории и одной из сильнейших сборных сейчас на континенте, что и доказывают последние результаты.

Отдельно хочу отметить и успехи молодежной и юношеских сборных Украины, которые тоже пробились в финальные части чемпионатов Европы. И я рад, что в этих сборных киевские динамовцы тоже играют важную роль. Несмотря на все преступные фашистские действия, которые совершает враг нашей страны, пытаясь ее разрушить, мы воспитываем талантливые поколения футболистов. Мы никогда не остановимся и будем продолжать развивать нашу страну, добиваться успехов и двигаться в Европу.

Еще раз поздравляю всех с важным историческим достижением нашей сборной! Работаем на Победу и двигаемся дальше! Слава Украине!»

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 13
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Выталкиватель парашутистов
Как-бы там кто не катил бочку на Динамо и его руководство, но факт остается фактом - игроки Динамо постоянно в сборной Украины... Как бы кому-то не хотелось обратного.
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+7
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GloryUkraine
На фото:
1-Зоря
5-Шахтар
5-Динамо
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+2
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Alex196
забарная перед голом мурла мог запороть всё, такой же мудак он как матвеенка крымская 
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-2
Xvalenok03
Три раза перечитал, но так и не понял к кому он обращается и кого поздравляет.
Зато четко говорится, что это благодаря участию динамовцев.
Словоблудие какое-то.
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-3
nick07
от ніби все вірно сказав Суркіс, але..... якщо в збірній, в інших клубах (легіонери) ваші вихованці показують гідну гру, тов чому проблема в клубі? може таки варто кардинально змінювати клубну структуру, а не крутити "серцями"? 
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-6
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Mr Voevudskiy
динамовцаМИ
- бражко
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-8
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